Бавария и Манчестер Юнайтед обсуждают трансфер защитника

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Баварией касательно трансфера Маттейса де Лигта, пишет Bayern & Germany.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг настаивает на покупке 24-летнего нидерландца, и Бавария не прочь с ним расстаться.

Однако клубы не могут сойтись в цене. Мюнхенцы хотят 60 млн евро, в то время как МЮ готов заплатить лишь 30 млн.

На текущий момент стороны далеки от соглашения, но переговоры продолжаются. Венсан Компани не видит для де Лигта места в своей команде, потому компромисс между клубами весьма вероятен.

Ранее также сообщалось, что Ювентус близок к трансферу бразильского хавбека.

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