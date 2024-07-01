Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии
Де Лигт может сменить команду этим летом.
Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт защитнику Баварии Маттейсу де Лигту. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
Переговоры с его агентами уже начались, и ожидается скорое соглашение между двумя сторонами. Также клубы обсуждают сумму трансфера.
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Напомним, действующий контракт 24-летнего нидерландца с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне на счету Де Лигта два гола в 22-х матчах Бундеслиги.
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