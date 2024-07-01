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Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии

Де Лигт может сменить команду этим летом.
Сегодня, 12:22
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт защитнику Баварии Маттейсу де Лигту. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Переговоры с его агентами уже начались, и ожидается скорое соглашение между двумя сторонами. Также клубы обсуждают сумму трансфера.

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Напомним, действующий контракт 24-летнего нидерландца с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету Де Лигта два гола в 22-х матчах Бундеслиги.

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