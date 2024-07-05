Ювентус объявил о подписании вратаря Монцы
Ювентус на своем официальном сайте объявил о втором входящем трансфере этого лета, которым стал Микеле Ди Грегорио.
По информации зарубежных СМИ, туринский клуб согласовал с Монцей аренду голкипера на один сезон за 4,5 миллиона евро.
Ufficiale | Michele Di Gregorio è un nuovo giocatore della Juventus! ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) July 5, 2024
I dettagli dell’accordo ✍🏻⤵️
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Сделка включает обязательство выкупа 26-летнего итальянца при достижении определенных условий. Ожидается, что его выкуп обойдется "старой синьоре" в в 18 миллионов.
При этом сумма может возрасти еще на 2 миллиона в случае будущих успехов игрока.
Ди Грегорио - воспитанник Интера, однако за первую команду "нерадзурри" он не дебютировал.
В Монце вратарь оказался на старте сезона-2020/21, отправившись в аренду из Интера на два года. Когда она завершилась, брианцоли выкупили его контракт за 4,15 миллиона.
В прошедшем сезоне Ди Грегорио совершил наибольшее количество сейвов среди всех вратарей Серии А (127 в 33 матчах), а также в одном отдельно взятом матче (9 против Наполи).
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