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Ювентус объявил о подписании вратаря Монцы

Один из лучших голкиперов Серии А пополнил состав "старой синьоры".
Сегодня, 20:04
Микеле Ди Грегорио / ФК Ювентус/juventus.com
Микеле Ди Грегорио / ФК Ювентус/juventus.com

Ювентус на своем официальном сайте объявил о втором входящем трансфере этого лета, которым стал Микеле Ди Грегорио.

По информации зарубежных СМИ, туринский клуб согласовал с Монцей аренду голкипера на один сезон за 4,5 миллиона евро.

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Сделка включает обязательство выкупа 26-летнего итальянца при достижении определенных условий. Ожидается, что его выкуп обойдется "старой синьоре" в в 18 миллионов.

При этом сумма может возрасти еще на 2 миллиона в случае будущих успехов игрока.

Ди Грегорио - воспитанник Интера, однако за первую команду "нерадзурри" он не дебютировал.

В Монце вратарь оказался на старте сезона-2020/21, отправившись в аренду из Интера на два года. Когда она завершилась, брианцоли выкупили его контракт за 4,15 миллиона.

В прошедшем сезоне Ди Грегорио совершил наибольшее количество сейвов среди всех вратарей Серии А (127 в 33 матчах), а также в одном отдельно взятом матче (9 против Наполи).

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