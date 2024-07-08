Агент Лунина в ближайшее время обсудит будущее игрока в Реале с руководством

Украинец пока не знает, останется ли он в клубе.

Агент голкипера Андрея Лунина на этой неделе обсудит с Реалом будущее голкипера. Об этом сообщает издание As.

Жорже Мендеш рассмотрит возможность ухода Лунина, чей контракт истекает следующим летом.

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Реал хочет продлить соглашение, но представитель футболиста предложит клубу несколько вариантов замены, среди которых может быть голкипер Порту Диогу Кошта.

Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025 года.

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