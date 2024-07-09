iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Шахтера обратился к болельщикам клуба

Бартол Франьич собирается добывать трофеи.
Сегодня, 15:59
Бартол Франьич / Getty Images
Бартол Франьич / Getty Images

Хорватский новичок Шахтера Бартол Франьич обратился к болельщикам "горняков".

24-летний опорный полузащитник заявил, что рад станет частью большой семьи донецкого клуба.

"Поздравляю, болельщики Шахтера. Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу получить много трофеев и побед в этом году", - сказал в своем видеообращении к фанатам Бартол.

Отметим, что Франьич перешел в клуб на правах аренды с возможным, но не обязательным правом выкупа.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Бартол Франьич

Статьи по теме

Шахтер объявил о подписании хорватского полузащитника Шахтер объявил о подписании хорватского полузащитника
Борщ, ґудзик и нісенітниця от бразильцев: Легионеры Шахтера показали, как говорят на украинском Борщ, ґудзик и нісенітниця от бразильцев: Легионеры Шахтера показали, как говорят на украинском
Еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду Еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду
Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Новичок АПЛ подписал защитника молодежной сборной Италии
Европа18:18
Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Челси
Европа17:58
Фанаты Марселя выступили против трансфера Гринвуда
Европа17:50
Боруссия Дортмунд близка к подписанию одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Европа17:31
Тренер сборной Испании предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах
Европа17:22
Барселона нашла новый финансовый рычаг
Европа17:14
Лилль принял предложение Манчестер Юнайтед по Йоро
Украина17:00
Клуб УПЛ объявил о назначении нового главного тренера
Другие страны16:35
Известный рэпер поставил огромную сумму денег на победу Канады над Аргентиной
Украина16:19
Трансферы УПЛ: Колос подписал экс-игрока сборной Украины, Александрия - форварда Днепра-1, Шахтер - легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK