Новичок Шахтера обратился к болельщикам клуба
Бартол Франьич собирается добывать трофеи.
Хорватский новичок Шахтера Бартол Франьич обратился к болельщикам "горняков".
24-летний опорный полузащитник заявил, что рад станет частью большой семьи донецкого клуба.
"Поздравляю, болельщики Шахтера. Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу получить много трофеев и побед в этом году", - сказал в своем видеообращении к фанатам Бартол.
Отметим, что Франьич перешел в клуб на правах аренды с возможным, но не обязательным правом выкупа.
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