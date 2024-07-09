Новичок Шахтера обратился к болельщикам клуба

Хорватский новичок Шахтера Бартол Франьич обратился к болельщикам "горняков".

24-летний опорный полузащитник заявил, что рад станет частью большой семьи донецкого клуба.

"Поздравляю, болельщики Шахтера. Я с радостью стану новой частью вашей семьи. Хочу получить много трофеев и побед в этом году", - сказал в своем видеообращении к фанатам Бартол.

Отметим, что Франьич перешел в клуб на правах аренды с возможным, но не обязательным правом выкупа.



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