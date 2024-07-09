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Мэр Марселя присоединился к протесту против Гринвуда

Бенуа Пайян цверене, что такой трансфер опорочит клуб.
Вчера, 23:35
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Мэр Марселя Бенуа Пайян также выступил против подписания местным Олимпиком Мэйсона Гринвуда.

Напомним, ранее болельщики клуба выступили против подписания вингера Манчестер Юнайтед из-за олдвинений в домашнем насилии.

К ним присоединился и мэр города заявивший, что подобное поведение недостойно мужчины и противоречит ценностям Олимпика.

"Поведение Гринвуда недопустимо, неприемлемо. Бить свою девушку… Фото, которые я видел, меня глубоко потрясли. Так издеваться над женщиной недостойно мужчины, и я считаю, что ему не место в этой команде.

Это не соответствует ценностям Олимпика. Здесь не приемлют расизм, антисемитизма и насилие над женщинами. И Гринвуд хочет играть в этом клубе? Это позор. Я попрошу президента Марселя не подписывать Гринвуда. Я не хочу, чтобы мой клуб был покрыт позором из-за того, что кто-то из игроков бьет свою жену. Это неприемлемо", - заявил Пайян.

Напомним, что на текущий момент Марсель близок к покупке Гринвуда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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Мэр Марселя присоединился к протесту против Гринвуда
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