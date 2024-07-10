Форвард сборной Италии продолжит карьеру в Турции

Чиро Иммобиле покинет Лацио спустя восемь лет, проведенных в Риме.

На закате своей карьеры Чиро Иммобиле попробует свои силы в новом чемпионате.

Как сообщает Фабрицио Романо, Лацио и Бешикташ договорились о трансфере 34-летнего капитана римского клуба.

По информации источника, сам форвард сборной Италии уже согласовал с "черными орлами" двухлетний контракт.

Чиро Иммобиле присоединился к Лацио летом 2016 года, перейдя из Севильи за 9,45 миллиона евро. Он стал настоящей легендой клуба, заслужив статус капитана команды, а также став лучшим бомбардиром в истории "орлов".

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За восемь лет в составе Лацио Чиро Иммобиле записал на свой счет 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах.

Вместе с клубом он один раз выиграл Кубок Италии (2018/19) и дважды - Суперкубок (2017/18, 2019/20). При этом форвард трижды становился лучшим бомбардиром Серии А и один раз он выигрывал звание лучшего игрока сезона.

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