Вингер Баварии думает над завершением карьеры в сборной из-за нехватки игрового времени на Евро-2024

На турнире, к которому он так усердно готовился, Кингсли Коман провел всего 16 минут.

Вингер Баварии Кингсли Коман всерьез задумался о том, чтобы завершить свои выступления за сборную Франции.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на L'Equipe, всему виной нехватка игрового времени на чемпионате Европы-2024.

В апреле Коман получил травму бедра, которая могла лишить его участия в Евро-2024. Он усердно работал, чтобы успеть восстановиться и помочь своей стране на турнире в Германии.

Однако главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам позволил 28-летнему вингеру сыграть на Евро всего 16 минут - это произошло в матче группового этапа против Нидерландов (0:0).

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По информации источника, этот момент оставил "шрам" в сознании футболиста, что заставило его задуматься о том, стоит ли продолжать представлять Францию на международной арене или нет.

Также отмечается, что Коман никогда не думал о перспективе длительной карьеры в профессиональном футболе.

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