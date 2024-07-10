Дешам продолжит работать со сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2024

Наставника "Les Bleus" никто не станет увольнять за невыход в финал турнира.

Сборная Франции не смогла выйти в финал чемпионата Европы-2024, потерпев поражение от сборной Испании (1:2) в рамках полуфинала.

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Филипп Диалло заявил, что Дидье Дешам не потеряет пост главного тренера сборной.

"Я не вижу причин ставить под сомнение его контракт. Прошлые результаты говорят в его пользу, и цели достигнуты. Дидье продолжит свою миссию", - цитирует Диалло Sky Sports.

"Мы собираемся поговорить друг с другом в течение следующих нескольких дней, чтобы более глубоко проанализировать, чего нам не хватило в этом полуфинале и что позволило бы нам пройти дальше".

"За этот месяц я увидел много профессионализма и стремления к совершенству. Нам нужно, чтобы французская команда двигалась в этом направлении".

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Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. В январе 2023 года ФФФ продлила соглашение с 55-летним специалистом до 31 июля 2026 года.

За 12 лет во главе "трехцветных" Дешам по разу привел Францию к победе на чемпионате мира (2018) и в Лиге наций (2020/21). При этом французы также проиграли финал домашнего Евро-2016 и финал чемпионата мира-2022.

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