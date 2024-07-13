Интер объявил о подписании первого в своей истории иранца

Нападающий Мехди Тареми перебрался в миланский клуб из Порту.

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми продолжит карьеру в миланском Интере.

31-летний футболист пополнил состав итальянской команды в статусе свободного агента после того, как у него истек срок контракта с Порту.

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Форвард заключил с миланским клубом трудовой договор, рассчитанный до июня 2027 года.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", Тареми стал первым иранским футболистом в истории клуба.

Benvenuti a Mehdi e a tutti i tifosi 🇮🇷#ForzaInter #WelcomeMehdi — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024

В минувшем сезоне Тареми провел за Порту во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи.

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