Интер объявил о подписании первого в своей истории иранца
Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми продолжит карьеру в миланском Интере.
31-летний футболист пополнил состав итальянской команды в статусе свободного агента после того, как у него истек срок контракта с Порту.
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Форвард заключил с миланским клубом трудовой договор, рассчитанный до июня 2027 года.
Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", Тареми стал первым иранским футболистом в истории клуба.
Benvenuti a Mehdi e a tutti i tifosi 🇮🇷#ForzaInter #WelcomeMehdi— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024
В минувшем сезоне Тареми провел за Порту во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи.
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