Месси высказался о своем будущем в стане сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с заявлением касаемо своего будущего в стане национальной команды.

"У нас очень молодое поколение. Некоторые игроки были чемпионами Америки и мира, а им по 23, 24 и 25 лет. У них впереди еще целая карьера в сборной.

Я надеюсь, что они не потеряют желания продолжать побеждать, соревноваться и передадут то же самое тем, кто придет после них".

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"Для меня главное, чтобы была хорошая команда. Тогда могут прийти достижения", – сказал игрок в интервью Olé.

Напомним, в ночь на понедельник, 15 июля, Аргентина сыграет против Колумбии в рамках финала Копа Америка.

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