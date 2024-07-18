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Легенда сборной Франции снова остался без работы

Патрик Виейра был уволен из Страсбура.
Сегодня, 19:53
Патрик Виейра / Getty Images
Патрик Виейра / Getty Images

Экс-хавбек Арсенала и сборной Франции Патрик Виейра снова остался без работы.

Страсбур объявил об увольнение француза с поста главного тренера. Напомним, прошлый сезон команда закончила на 13-м месте.

Напомним, ранее Виейра также работал в Нью-Йорк Сити, Ницце и Кристал Пэлас. Ни в одном из клубов он не провел и ста матчей, а также не сумел выиграть хотя бы половину из них.

Наиболее провальным оказалось назначение француза в английский клуб. Несмотря на выход в полуфинал Кубка Англии, "орлы" выиграли лишь 22 из 74 матчей под руководством Виейра. После пятнадцати поражений пордяр тренер был уволен.

Ранее также своей работы лишился и Гарет Саутгейт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патрик Виейра

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