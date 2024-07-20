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Юный вундеркинд Милана подписал первый профессиональный контракт с клубом

16-летний Франческо Камарда заключил соглашение до 2027 года.
Сегодня, 15:25
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Нападающий Милана Франческо Камарда подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "россонери", соглашение с 16-летним форвардом рассчитано до июня 2027 года.

Камарда родился в Милане в марте 2008 года, а в академии "россонери" находится с семи лет.

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Прошлый сезон он провел в команде U19, забив 14 голов в 41 матче во всех турнирах. Кроме того, он принял участие в двух поединках за первую команду.

Выйдя на поле в матче чемпионата против Фиорентины 25 ноября 2023 года в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 16 дней, он стал самым молодым дебютантом Серии А.

Также Камарда выиграл Евро-2024 U17 с Италией, забив четыре гола в п'яти матчах и став лучшим игроком турнира. Сейчас нападающий принимает участие в чемпионате Европы U19 и завтра может сыграть против Украины.

Напомним, ранее Милан подписал нападающего мадридского Атлетико и сборной Испании Альваро Морату.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Франческо Камарда

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