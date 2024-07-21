Реал готов отпустить Лунина в другой клуб за определенную сумму

"Сливочные" определились с тем, сколько они хотят получить за украинца, у которого остался один год по контракту.

Реал не может договориться с Андреем Луниным о продлении контракта, что вынуждает руководство клуба задуматься о его продаже.

Как сообщает Marca, "бланкос" будут готовы вести переговоры о 25-летнем вратаре, если за него предложат 30 миллионов евро.

Действующий контракт украинца с мадридским коллективом рассчитан до лета 2025 года. Лунин присоединился к Реалу летом 2018 года, перейдя из луганской Зари за 8,5 миллиона евро.

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В прошедшем сезоне Андрей Лунин сыграл в 31 матче Реала во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и отстояв на "ноль" 12 раз.

Напомним, что ранее стали известны детали сделки, по которой Лунин может перейти из Реала в Челси.

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