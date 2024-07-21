iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Директор Ред Булл лично заинтересован в сохранении одного из лидеров Лейпцига

Оливер Минцлафф намерен удержать в клубе Хави Симонса.
Сегодня, 19:40
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Директор Ред Булл Оливер Минцлафф намерен лично помешать переходу Хави Симонса, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что нидерландский хавбек принадлежит ПСЖ, но последний сезон провел в РБ Лейпциг. Теперь "быки" хотят выкупить игрока.

Однако клубу тяжело договориться с партизанами из-за высокого ценника Симонса, к тому же теперь в переговоры вмешалась Бавария.

Мюнхенский клуб готов выделить на Симонса около 100 млн евро, что я валяется неподъеиной суммой для Лейпцига. Однако Минцлафф намерен не пустить игрока в Баварию.

Что именно намерен делать Минцлафф не уточняется, что глава компании заявил, что сохранение Симонса в Лейпциге - важнейший приоритет.

Ранее также сообщалось, что "быки" не против отпустить другую свою звезду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг Хави Симонс

Статьи по теме

РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы
Бавария согласовала личный контракт с одним из лучших игроков прошлого сезона Бундеслиги Бавария согласовала личный контракт с одним из лучших игроков прошлого сезона Бундеслиги
Бавария предложила огромные деньги за хавбека ПСЖ Бавария предложила огромные деньги за хавбека ПСЖ
Атлетико и Ливерпуль выразили интерес к центрбеку РБ Лейпциг Атлетико и Ливерпуль выразили интерес к центрбеку РБ Лейпциг
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:13
NaVi -G2 в финале: онлайн-трансляция матча Esports World Cup по CS 2
Украина21:08
Минай подтвердил готовность заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ
Украина20:34
Динамо поборется с российским клубом за трансферную цель
Киберспорт20:27
Сборная Украины легко обыграла Турцию и встретится с белорусью в рамках квалификации IESF-2024
Европа20:03
Экс-форвард Реала: Карвахаль больше всего заслуживает Золотой мяч
Европа19:40
Директор Ред Булл лично заинтересован в сохранении одного из лидеров Лейпцига
Европа19:36
Де Брюйне согласовал контракт с саудовским клубом
Европа19:04
Амрабат имеет шансы остаться в Манчестер Юнайтед
Европа19:04
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча на Евро-2024 (U-19)
Европа18:59
Ювентус отказался продавать в Челси игрока, который мог бы стать конкурентом Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK