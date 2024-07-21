Директор Ред Булл лично заинтересован в сохранении одного из лидеров Лейпцига

Директор Ред Булл Оливер Минцлафф намерен лично помешать переходу Хави Симонса, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что нидерландский хавбек принадлежит ПСЖ, но последний сезон провел в РБ Лейпциг. Теперь "быки" хотят выкупить игрока.

Однако клубу тяжело договориться с партизанами из-за высокого ценника Симонса, к тому же теперь в переговоры вмешалась Бавария.

Мюнхенский клуб готов выделить на Симонса около 100 млн евро, что я валяется неподъеиной суммой для Лейпцига. Однако Минцлафф намерен не пустить игрока в Баварию.

Что именно намерен делать Минцлафф не уточняется, что глава компании заявил, что сохранение Симонса в Лейпциге - важнейший приоритет.

Ранее также сообщалось, что "быки" не против отпустить другую свою звезду.

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