Не Лунин: Челси нашел усиление вратарской линии в клубе Ла Лиги

Лондонский Челси нацелился на очередной трансфер в летнее окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" собираются усилить вратарскую линию голкипером Вильярреала Филиппом Йоргенсеном. Лондонцы провели ранний раунд переговоров с датчанином, где он выразил желание перебраться в клуб.

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В целом же, столичный клуб рассматривает 4 варианта усиления позиции вратаря. Один из них - Мадс Германсен. который играл в прошлом сезоне за Лестер под руководством нынешнего тренера Челси Энцо Марески. Имена двух других кандидатов не уточняются.

В прошедшем сезоне у 22-летнего Йоргенсена 64 пропущенных в 37 матчах, 6 из которых "сухие" у 24-летнего Германсена 44 матча во втором английском дивизионе, где он пропустил 41 гол и 13 раз оставил ворота "сухими".

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