Челси сделал Вильярреалу первое предложение по вратарю

Все идет к тому, что Андрей Лунин не переедет в Лондон.

В очередных поисках нового вратаря Челси обратил свое внимание на Филипа Йоргенсена из Вильярреала.

По информации Фабрицио Романо, "пенсионеры" отправили испанцам стартовое предложение по голкиперу в размере 20 миллионов евро. Сам игрок склоняется к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Ранее была информация, что "синие" провели переговоры с самим 22-летним датчанином, который находится в списке интересов нового главного тренера команды Энцо Марески.

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В прошедшем сезоне Филип Йоргенсен пропустил 64 гола в 37 матчах Вильярреала во всех турнирах. При этом на его счету шесть игр, в которых он не пропустил ни гола.

Напомним, что один из форвардов Челси может переехать из Англии в Италию, так как он заинтересовал Милан.

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