Ротань - о победе над Марокко: Мы бились за результат, даже оставшись вдесятером

Наставник олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань высказался о победе над Марокко.

По словам специалиста, команда продемонстрировала характер, борясь за триумф даже после удаления.

"Нужно отдать должное нашим ребятам, которые хорошо настроились. Даже когда остались в меньшинстве - мы стремились к результату, бились за него.

Они заслужили его, 100%. Это лишь уравняло шансы наши.

У нас есть последний матч в группе, где мы не должны смотреть, против кого играем.

Думаю, для ребят это был маленький урок, а у нас очень много новых футболистов, которые впервые играют на таких турнирах. Они увидели, что можно обыгрывать национальную сборную Марокко, там были игроки, которые доходили до [полуфинала ЧМ]. Надо отдать должное за это", - сказал Ротань.

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Также Руслан Петрович высказался о психологическом настрое команды на матч.

"Это психология. Если бы наши игроки играли на том уровне, где футболисты сборной Марокко, то мы и второй тайм проводили на том же уровне. Это психология, она меняет очень многое.

Для ребят это первый турнир, первые такие матчи с болельщиками. Сказал перед игрой, что для многих нас это непривычно, что мы привыкли ждать тревоги, играть при пустых трибунах. Такого давно не видели. Честь и хвала ребятам.

Думаю, этот опыт пойдет им только в плюс. Ничего не нужно нам, никаких оваций. Мы делаем свое дело, неважно кого. У нас три очка, впереди тяжелый соперник, фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Хочу, чтобы ребята нас услышали: мы вышли на этот матч как на последний и отдали все силы для победы", - резюмировал он.

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