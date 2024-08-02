Английские клубы хотят переманить юниора Реала

Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить защитника Реала, пишет AS.

По информации издания, оба клуба внимательно следят за 16-летним Хоаном Мартинесом. Однако пока ни один претендентов не сделал конкретных шагов.

Реал, при этом, в курсе ситуации, однако уверен, что сумеет без труда сохранить юниора.

Прошлый сезон Мартинес провел в составе U-19, а недавно дебютировал за основную команду в товарищеском матче против Милана.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед потерял еще двоих игроков.

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