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Анчелотти оценил игру Куртуа в матче против Барселоны

Итальянский специалист не обращает внимания на результаты команды в контрольных играх.
Сегодня, 10:21
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Реал провел контрольный поединок против каталонской Барселоны в рамках подготовки к новому сезону. "Сливочные" минимально уступили команде Флика.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти подвел итоги поединка, оценив игру Тибо Куртуа, конкурирующего за место в основе с Андреем Луниным:

"Давайте не будем сходить с ума по этому поводу. Это предсезонные матчи, нам не хватает восьми игроков. Для нас не так важен результат, как привести игроков в хорошую форму

Сейчас Куртуа играл, хорошо справился. Милитао тоже вернулся в хорошей форме. Родриго не играл, потому что он немного устал - думаю, у него будет 45 минут в следующей игре", - цитирует Анчелотти издание AS.

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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