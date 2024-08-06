Барселона согласовала с РБ Лейпциг трансфер Ольмо

В ближайшее время футболист вернется в родной клуб, за который он ни разу не сыграл.

Чемпион Европы-2024 в составе сборной Испании Дани Ольмо готовится к возвращению в родной клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, Барселона все же сумела договориться с РБ Лейпциг о трансфере 26-летнего полузащитника.

Переход Ольмо обойдется каталонцам в 55 миллионов евро. Еще 7 миллионов могут отправиться в Германию в качестве бонусов.

С самим хавбеком был согласован шестилетний контракт (до лета 2030 года).

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В прошедшем сезоне Дани Ольмо записал на свой счет 8 голов и 5 ассистов в 25 матчах РБ Лейпциг во всех турнирах.

Ранее стало известно о том, что полузащитник Барселоны перешел в Жирону на правах аренды.

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