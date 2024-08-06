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Переход Альвареса в Атлетико под угрозой срыва

Хулиан оценивает себя выше чем то, что готовы предложить "матрасники".
Сегодня, 18:59
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Испанский Атлетико может так и не подписать желанного Хулиана Альвареса.

Как сообщает Фабрицио Романо, несмотря на то, что между "матрасниками" и Ман Сити уже есть договоренность возникли проблемы со стороной игрока. Альвареса не устраивает тот контракт, который ему предлагают.

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Хулиан хочет получить лучшее предложение касаемо персональных условий. Переговоры между футболистом и клубом продолжаются, но трансфер под угрозой срыва.

В прошлом сезоне 24-летний аргентинец провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Хулиан Альварес

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