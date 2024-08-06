Экс-игрок сборной Франции стал первым новичком клуба, который приобрел Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции, Интера, Вест Бромвича и ряда французских клубов Янн М'Вила сменил клубную прописку

Янн перебрался во французский Канн. Об этом сообщила пресс-служба клуба из второго местного дивизиона.

М'Вила стал игроком Кана на правах свободного агента после того, как его контракт с выше упомянутым Вест Бромвичем подошел к своему завершению. Условия контракта с новой командой остаются неизвестными.

В прошлом сезоне 34-летний футболист провел лишь 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе приобрел 80% акций Кана.

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