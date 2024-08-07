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Винисиус озвучил личную задачу на предстоящий сезон

Бразилец всегда хочет побеждать.
Сегодня, 15:11
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Мадридский Реал активно готовится к старту нового сезона в европейском футболе – подопечные Карло Анчелотти сейчас играют ряд контрольных матчей в США.

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Один из лидеров "сливочных" Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от предстоящего сезона, озвучив личные задачи:

Хочу завоевать больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.

Я здесь уже шесть лет, но все еще не перестаю восхищаться Лукой Модричем, проводящим с нами еще один год. Учиться у него и других футболистов – это всегда полезно", - цитирует Винисиуса Marca.

Напомним, первый официальный матч в новом сезоне подопечные Карло Анчелотти проведут 14 августа. Реал сойдется с Аталантой в борьбе за Суперкубок УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор ФК Реал Мадрид

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