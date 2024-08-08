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Футбол

Артета нанял команду карманников, чтобы обчистить игроков первой команды

Так тренер преподал команде ценный урок.
Сегодня, 18:35
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Издание The Athletic подготовил большой материал о том, как Микель Артета преобразил Арсенал, и там нашлось место забавной истории.

Во время одного из комнадных ужинов Артета нанял целую команду профессиональных воров.

Тренер дал им задачу обчистить игроков во время ужина. Попытаться украсть у них телефоны, кошелки и дргие ценные вещи.

А в конце вечера Артета предложил игрокам вывернть камраны, и оказалось, что многие вещи были действительно украдены. Таким образом специалист хотел научить команды всегда быть готовыми к любым неожиданностям.

Когда именно состоялся этот ужин издание не уточняет.

Ранее также сообщалось, что Челси оформил трансфер игрока Боки Хуниорс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета

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