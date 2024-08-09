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Искусственный интеллект пьян? ChatGPT представил символическую сборную АПЛ всех времен

Не все оказались согласны с предложенным вариантом.
Сегодня, 20:49
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

ChatGPT - чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

И недавно его попросили составить символическую сборную Английской Премьер-лиги всех времен.

По просьбе ChatGPT отобрал одиннадцать игроков, которые он посчитал лучшими для выбранной схемы 4-3-3.

Примечательно, что в сборную не попал ни один действующий футболист АПЛ, а также там не нашлось места ни одному представителю нынешнего гегемона чемпионата в лице Манчестер Сити.

Естественно, символическая сборная не могла не вызвать недовольство у футбольных болельщиков.

Некоторым не понравилось то, что легенда Ливерпуля Стивен Джеррард попал в команду, где не оказалось легенды Манчестер Юнайтед Пола Скоулза.

Один болельщик написал: "Вы просто не можете попасть в символическую сборную АПЛ, если вы не выигрывали АПЛ".

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Болельщики также быстро заметили отсутствие Кевина Де Брюйне: "Где Де Брюйне? Он величайший центральный атакующий полузащитник Премьер-лиги в истории".

Многие фанаты подчеркнули необходимость включения в список Мохамеда Салаха, ведь вингер Ливерпуля забил 157 голов в 263 матчах: "Салах лучше Роналду. Свои лучшие годы он провел в Англии".

"ИИ пьян", "Ваш ChatGPT не работает должным образом", "Без Уэйна Руни нельзя составлять символическую сборную АПЛ всех времен", - дополнили возмущение другие.

Напомним, что недавно Уэйн Руни рассказал, как он ненавидел предсезонную подготовку, на которую он прибывал с лишними килограммами, от которых он избавлялся жестокой методикой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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