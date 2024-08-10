Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне

Бывший нападающий не сомневается в успехе своего соотечественника.

Экс-нападающий Атлетико и Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что Хулиан Альварес принял верное решение.

Напомним, аргентинский форвард решил перейти к "матрацникам", чтобы получать достаточно игрового времени.

Агуэро заявил, что понимает, почему Альваерс решил сменить клуб, и в то же время похвалил его за верно принятие решение.

"Он идеальный игрок для Симеоне. В Атлетико он будет играть каждый матч из-за своей манеры игры и потому, что ему не придется конкурировать с Холандом.

В прошлом сезоне он много играл, потому что Холанд был травмирован, но в этом году Хулиан все равно был бы вторым нападающим, если бы Эрлинг не получил травму.

Хулиан будет основной девяткой Атлетико, клуб и Симеоне хотят его видеть, и я думаю, что болельщики очень рады его приходу. Пеп Гвардиола, должно быть, понимал его ситуацию, но не хотел отпускать его", - цитирует экс-форварда AS.

Ранее также Гвардиола прокомментировал победу в Суперкубке Англии.

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