iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне

Бывший нападающий не сомневается в успехе своего соотечественника.
Вчера, 23:43
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Экс-нападающий Атлетико и Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что Хулиан Альварес принял верное решение.

Напомним, аргентинский форвард решил перейти к "матрацникам", чтобы получать достаточно игрового времени.

Агуэро заявил, что понимает, почему Альваерс решил сменить клуб, и в то же время похвалил его за верно принятие решение.

"Он идеальный игрок для Симеоне. В Атлетико он будет играть каждый матч из-за своей манеры игры и потому, что ему не придется конкурировать с Холандом.

В прошлом сезоне он много играл, потому что Холанд был травмирован, но в этом году Хулиан все равно был бы вторым нападающим, если бы Эрлинг не получил травму.

Хулиан будет основной девяткой Атлетико, клуб и Симеоне хотят его видеть, и я думаю, что болельщики очень рады его приходу. Пеп Гвардиола, должно быть, понимал его ситуацию, но не хотел отпускать его", - цитирует экс-форварда AS.

Ранее также Гвардиола прокомментировал победу в Суперкубке Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хулиан Альварес

Статьи по теме

Гвардиола: Альварес хочет новый вызов, а Атлетико - топ-клуб Гвардиола: Альварес хочет новый вызов, а Атлетико - топ-клуб
Переход Альвареса в Атлетико под угрозой срыва Переход Альвареса в Атлетико под угрозой срыва
Атлетико и Манчестер Сити приблизились к соглашению по трансферу Альвареса Атлетико и Манчестер Сити приблизились к соглашению по трансферу Альвареса
Атлетико не может сойтись в цене за Альвареса с Манчестер Сити Атлетико не может сойтись в цене за Альвареса с Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа00:46
Ювентус интересуется защитниками Барселоны и Арсенала
Олимпийские игры00:30
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай обошел США, Франция ворвалась в топ-5, а Украина выпала из двадцатки
Олимпийские игры00:25
Баскетбол на Олимпиаде-2024: США выиграли золото, Франция осталась с серебром, а Сербия добыла бронзу
Европа00:05
Моуринью получил желтую в своем первом матче турецкой Суперлиги
Вчера, 23:43
Европа23:43
Агуэро: Альварес - идеальный игрок для Симеоне
Украина23:09
Воспитанник Динамо переберется в польский клуб
Европа23:03
Динамо - второе в необычном рейтинге Лиги чемпионов за всю историю
Олимпийские игры22:42
Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль, проиграв в финале представительнице Японии
Европа22:34
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Олимпийские игры22:15
Артистическое плавание на Олимпиаде-2024: сестры Алексиевы стали пятыми в финале произвольной программы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK