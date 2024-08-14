Наполи предложил Челси крупную сделку по Осимхену
Два игрока плюс деньги за нигерийца.
Наполи сделал Челси очередное предложение касательно трансфера Виктора Осимхена, пишет Джованни Капуано.
По информации журналиста, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна сейчас в Лондоне лично ведет переговоры с "синими".
Манна предложил обменять сразу двоих игроков на нигерийского нападающего да еще и доплатой.
Наполи хочет получить Ромелу Лукаку, Чезаре Казадеи и 45 млн евро, а Челси, соответственно, получит Виктора Осимхена.
Ранее также сообщалось, что один из лучших игроков Евро переедет в АПЛ.
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