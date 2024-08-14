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Наполи предложил Челси крупную сделку по Осимхену

Два игрока плюс деньги за нигерийца.
Сегодня, 19:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Наполи сделал Челси очередное предложение касательно трансфера Виктора Осимхена, пишет Джованни Капуано.

По информации журналиста, спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна сейчас в Лондоне лично ведет переговоры с "синими".

Манна предложил обменять сразу двоих игроков на нигерийского нападающего да еще и доплатой.

Наполи хочет получить Ромелу Лукаку, Чезаре Казадеи и 45 млн евро, а Челси, соответственно, получит Виктора Осимхена.

Ранее также сообщалось, что один из лучших игроков Евро переедет в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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