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Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе

Луис Энрике надеется на командную игру ПСЖ в новом сезоне.
Сегодня, 20:40
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В летнее трансферное окно главная звезда ПСЖ Килиан Мбаппе покинул французский клуб, пополнив ряды мадридского Реала, за "сливочные" Килиан уже отметился дебютным голом.

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал, путем чего планирует заменить звездного француза:

"Мбаппе - уникальный, особый игрок. Желаю ему всего лучшего. Для меня будет вызовом заменить его. Но, например, если четыре игрока забьют по 12 голов, то это уже будет более 40 мячей». Интересный вызов для нашей команды", - цитирует Энрике L'Equipe.

Напомним, мадридский Реал убедительно обыграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ФК Реал

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Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

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