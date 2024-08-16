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Главный конкурент Довбика близок к переезду в Саудовскую Аравию

Темми Абрахам может сменить клуб уже этим летом.
Сегодня, 16:28
Темми Абрахам / Getty Images
Темми Абрахам / Getty Images

Форвард римской Ромы Темми Абрахам может сменить клубную прописку, перебравшись в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

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По информации источника, Рома ведет переговоры с одним из клубов из Саудовской Аравии по поводу трансфера Абрахама. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Следует отметить, что в летнее трансферное окно римский клуб может покинуть аргентинец Пауло Дибала, уже согласовавший условия личного контракта с Аль-Кадисией.

Напомним, Рома стартует в новом сезоне Серии А матчем против Кальяри, который запланирован на воскресенье, 18 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Рома Темми Абрахам

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