Анчелотти - о матче с Мальоркой: Это психологическая проблема, а не физическая

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал неожиданный итог матча первого тура Ла Лиги.

Напомним, "сливочные" не сумели обыграть Мальорку, расписав ничью 1:1.

Анчелотти заявил, что недоволен совей командой, которой не хватило баланса во вчерашнем матче. Итальянец считает, что команде не хватило сплоченности.

"Мы хорошо начали игру, повели в счете и могли забить второй гол. Во втором тайме нам не хватало баланса. Из-за этого мы могли проиграть. Это был не самый удачный матч. Мы очень много атакуем, и баланс в обороне очень важен.

Сегодня я недоволен. Думаю, мы могли сыграть намного лучше. Я не хочу искать какие-либо оправдания. Мы должны были сделать больше и лучше настроиться. Этот матч может многому нас научить.

Ситуация в начале сезона не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Когда начнется Лига чемпионов, появится больше возможностей для ротации. Нам было сложно перехватывать мяч, оказывать давление после потерь. Говоря об оборонительном аспекте, я имею в виду, прежде всего, командную игру. Нам нужно быть более собранными, более сплоченными... Это проблема не физического, а психологического характера", - приводит слова итальянца Marca.

Ранее также Артем Довбик дебютировал за Рому.

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