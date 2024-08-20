Симеоне сообщил об уходе звезды Атлетико - футболист продолжит карьеру в АПЛ

Главный тренер мадридского Атлетико рассказал об уходе одной из главных звезд клуба Жоау Феликса:

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"Феликс сегодня уйдет? Скоро вам сообщат, речь идет о трансфере. Мне уже сообщили об этом", - цитирует Симеоне Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что сам Романо сообщил о том, что сегодня Жоау вылетит в Лондон, чтобы стать новым игроком Челси.

Напомним, в первом туре нового сезона испанской Примеры Мадридский Атлетико сыграл в результативную ничью с Вильярреалом (2:2).

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