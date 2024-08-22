Миколенко может получить в партнеры опытного защитника

Эвертон попытается подписать Кирана Триппьера до конца трансферного окна, пишет The Athletic.

Защитник Ньюкасла заявил о желании покинуть клуб, так как хочет получать больше игровой практики.

33-летний защитник уступил место справа более молодого Тино Ливраменто, однако такое положение его не устроило.

К счастью для Триппьера, в его услугах заинтересован Эвертон, чей главный тренер Шон Дайч уже работал с игроком.

"Ириски" уже провели предварительные переговоры. Отметим, что Трансфермаркт оценивает защитника в 10 млн евро, а также у него еще два года по контракту.

Ранее также сообщалось, что Цыганков вскоре получит более молодого конкурента.

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