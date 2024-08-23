Челси отказался отпустить Лукаку в аренду

Лондонцы требуют от итальянского претендента на форварда полноценного трансфера.

Наполи пока не может согласовать переход нападающего Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, лондонский клуб отклонил предложение неаполитанцев по аренде 31-летнего футболиста за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 25 миллионов.

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По информации источника, Челси настаивает на полноценном трансфере бельгийского форварда минимум за 35 миллионов евро.

Сегодня клубы должны продолжить переговоры по поводу возможной сделки.

Напомним, что минувший сезон Лукаку провел в аренде в Роме, за которую сыграл 47 матчей во всех турнирах, отличившись 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что тренер Челси намерен избавиться от защитника, который был куплен за 45 миллионов.

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