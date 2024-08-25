Клуб АПЛ собирается подписать главного конкурента Довбика

Тэмми Абрахам будет иметь шанс вернуться на Родину.

Лондонский Вест Хэм собирается усилить линию атаки.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "молотобойцы" нацелились на подписание английского центрфорварда Тэмми Абрахама. Отмечается, что столичный клуб сделал предложение, которое «близко» к запросам Ромы.

В случае ухода Абрахама, его собираются заменить игроком другого профиля. Среди вариантов Сириль Нгонге, который может играть по всему атакующему фронту и 19-летний форвард Гента Матиас Фернандез-Пардо.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский топ-клуб нацелился на еще одного одноклубника Довбика.

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