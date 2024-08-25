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Клуб АПЛ собирается подписать главного конкурента Довбика

Тэмми Абрахам будет иметь шанс вернуться на Родину.
Сегодня, 17:23
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Лондонский Вест Хэм собирается усилить линию атаки.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "молотобойцы" нацелились на подписание английского центрфорварда Тэмми Абрахама. Отмечается, что столичный клуб сделал предложение, которое «близко» к запросам Ромы.

В случае ухода Абрахама, его собираются заменить игроком другого профиля. Среди вариантов Сириль Нгонге, который может играть по всему атакующему фронту и 19-летний форвард Гента Матиас Фернандез-Пардо.

Напомним, ранее сообщалось, что нидерландский топ-клуб нацелился на еще одного одноклубника Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Вест Хэм АПЛ

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