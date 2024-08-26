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Ливерпуль претендует на то, чтобы перехватить у Барселоны вингера Ювентуса

Мерсисайдцы связались с Федерико Кьезой, который стал одним из вариантов потенциального усиления состава.
Сегодня, 21:34
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Практически согласованный переход вингера Ювентуса Федерико Кьезы в Барселону может не состояться.

Как оказалось, на 26-летнего итальянца нашелся другой покупатель в лице Ливерпуля, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "красные" уже связались с футболистом сборной Италии, рассматривая его в качестве потенциального усиления состава в последние дни работы летнего трансферного окна.

Ювентус собирается продать Кьезу, который, как сообщается, будет заинтересован в переезде на Туманный Альбион. Ливерпуль же может воспользоваться финансовыми проблемами Барселоны, которая уже согласовала с игроком условия контракта.

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Напомним, что Федерико Кьеза не входит в планы туринского клуба и его нового главного тренера Тьяго Мотты.

В прошлом сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 10 голов и 3 результативные передачи.

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