Арсеналу предложили услуги двух топовых европейских вингеров

"Канониры" могут поспорить с МЮ за Рахима Стерлинга.

Арсенал предлоижили двоих игроков, которые могут подменять Букайо Сака, пишет The Independent.

Первым клубу предложили услуги Кингсли Комана, об этом также уже было известно ранее, но отметим, что француза предлагали многим еровпейским и не только клубам.

Вторым же свои услуги "канонирам" предложил Рахим Стерлинг, и этот вариант заставил клуб задуматься.

У вингера хорошие отношения с Микелем Артетой, испанец уверен, что Стерлинг сможет привнести в коллектив нечто полезное.

Кроме того, любая сделка будет заключена таким образом, что Челси все равно будет платить игроку часть зарплаты. А Арсеналу нужен игрок высокого уровня, который сможет подменять Букайо Сака по ходу сезона.

При этом, отметим, что Манчестер Юнайтед также раздумывает над сделкой по Стерлингу, на которой настаивает Дэн Эшуорт.

Ранее также прошла жеребьевка основной части Лиги чемпионов.

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