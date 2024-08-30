Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер

Мартин Батурина может оказаться в Фиорентине.

Итальянская Фиорентина, которая интересовалась Николаем Шапаренко нашла усиление полузащиты в Динамо, но в загребском.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "фиалки" остановились на кандидатуре Мартина Батурины. Сумма трансфера может составить 15 млн евро + неизвестная сумма и структура бонусов.

21-летний хорват согласился сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в Серию А. Условия личного соглашения остаются неизвестными.

Стоит отметить, что зимой Батуриной интересовался Шахтер, но этот трансфер сорвался из-за опасений игрока относительно безопасности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!