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Середняк Серии А собирается подписать игрока, которым интересовался Шахтер

Мартин Батурина может оказаться в Фиорентине.
Сегодня, 10:36
Мартин Батурина / Getty Images
Мартин Батурина / Getty Images

Итальянская Фиорентина, которая интересовалась Николаем Шапаренко нашла усиление полузащиты в Динамо, но в загребском.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, "фиалки" остановились на кандидатуре Мартина Батурины. Сумма трансфера может составить 15 млн евро + неизвестная сумма и структура бонусов.

21-летний хорват согласился сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в Серию А. Условия личного соглашения остаются неизвестными.

Стоит отметить, что зимой Батуриной интересовался Шахтер, но этот трансфер сорвался из-за опасений игрока относительно безопасности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер фиорентина Мартин БАтурина

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