Осимхен останется в Наполи - RMC Sport

Нигериец отказал и Челси, и Аль-Ахли.

Форвард Наполи Виктор Осимхен останется в клубе, пишет RMC Sport.

В последний день трансферного окна нигерийца пытались подписать Челси и Аль-Ахли.

Лондонский клуб предлагал Виктору около 8 млн евро в год, однако получил отказ, хотя трижды подавал предложения.

С Аль-Ахли же не сумел договориться сам Наполи, который пытался максимально заработать на трансфере своей звезды.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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