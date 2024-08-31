Осимхен останется в Наполи - RMC Sport
Нигериец отказал и Челси, и Аль-Ахли.
Форвард Наполи Виктор Осимхен останется в клубе, пишет RMC Sport.
В последний день трансферного окна нигерийца пытались подписать Челси и Аль-Ахли.
Лондонский клуб предлагал Виктору около 8 млн евро в год, однако получил отказ, хотя трижды подавал предложения.
С Аль-Ахли же не сумел договориться сам Наполи, который пытался максимально заработать на трансфере своей звезды.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.
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