"Я же не Гарри Поттер": Тен Гаг прокомментировал разгромное поражение от Ливерпуля

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг поделился мыслями о разгромном поражении от Ливеруля.

По словам нидерландского специалиста, болельщикам и журналистам нужно признать, что он не колдун.

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"Я же не Гарри Поттер. Вы должны это признать. Для трех игроков это была первая игра в старте нового сезона. Мануэль Угарте не сыграл ни одной минуты - ему нужно набрать физическую форму. Затем мы должны встроить его в команду. Я уверен, что он внесет свой вклад в нашу команду. Это займет пару недель, возможно, даже месяц.

То же самое касается многих игроков. Я не хочу сегодня говорить о позитиве. Это поражение болезненно для нас и наших болельщиков. Это уже третья игра в сезоне. Мне приходилось объяснять это столько раз. Мы должны строить новую команду. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно совершенствоваться".

Также тен Гаг выразил веру в то, что у МЮ есть шансы добыть один из трофеев по итогам сезона.

"В конце сезона я уверен, что у нас будет большой шанс поднять еще один трофей. Каземиро не покидал стадион в перерыве. Я встретил его в раздевалке после игры. Я снял его с игры, потому что мы проигрывали 0:2 против такого соперника, как Ливерпуль. Мы должны были рисковать, потому что хотели отыграться, и нам нужны были игроки в полузащите, которые могли бы перекрывать центр поля. Он выиграл все в своей карьере. Я уверен, что он продолжит приносить пользу нашей команде", - цитирует наставника манкунианцев BBC.

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