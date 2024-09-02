Наполи близок к продлению контракта с главной звездой

Руководство Наполи приблизилось к продлению контракта с вингером Хвичей Кварацхелией на улучшенных для игрока условиях.

Как сообщает журналист Николо Скира, для грузинского футболиста подготовили новый трудовой договор до 2029 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

При этом заработная плата 23-летнего игрока будет увеличена и составит 5,5 миллионов евро в год плюс полтора миллиона в качестве бонусов.

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Отмечается, что Кварацхелия является неприкасаемым и ключевым игроком в команде нового главного тренера Наполи Антонио Конте.

В минувшем сезоне грузин провел за неаполитанцев во всех турнирах 45 матчей, записав на свой счет 11 голов и девять ассистов.

На старте нынешней кампании Кварацхелия уже отличился одним голом и одной результативной передачей в четырех поединках.

Ранее Наполи объявил о приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед.

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