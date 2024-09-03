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Форвард Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии

В ближайшее время Рафа Мир даст показания.
Сегодня, 17:15
Рафа Мир / Getty Images
Рафа Мир / Getty Images

Нападающий Валенсии Рафа Мир был арестован Гражданской гвардией Испании.

Это произошло в понедельник вечером, а уже сегодня игрок не появился на тренировке. В Валенсии подтвердили задержание испанца.

Мира обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами, другой соучастник преступле Ния, чья личность не раскрывается, также был задержан.

Потерпевшие сами пришли в полицию, и показали медицинскую помощь, после чего они написали заявление.

На текущий момент Рафа Мир находится в руках полиции и в ближайшее время будет давать показания.

Ранее также Левандовски помог Барселоне зарегистрировать игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

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