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Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную

Лучано «расхвалил» Сандро за матч с Францией.
Сегодня, 00:34

Наставник сборной Италии Лучано Спалетти высказался о возвращении Сандро Тонали в сборную.

По словам специалиста, полузащитник провел великолепный матч против сборной Франции.

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«Можно сказать, что мы наконец-то вернули себе замечательного игрока, Сандро Тонали.

Он был фантастическим. Я не сомневался в нем». - сказал Спалетти.

Стоит сказать, что 25-летний полузащитник отдал результативную передачу и стал одним из лучших игроков по версиям различных статистических порталов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лучано Спалетти Сандро Тонали

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