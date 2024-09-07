Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную
Лучано «расхвалил» Сандро за матч с Францией.
Наставник сборной Италии Лучано Спалетти высказался о возвращении Сандро Тонали в сборную.
По словам специалиста, полузащитник провел великолепный матч против сборной Франции.
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«Можно сказать, что мы наконец-то вернули себе замечательного игрока, Сандро Тонали.
Он был фантастическим. Я не сомневался в нем». - сказал Спалетти.
Стоит сказать, что 25-летний полузащитник отдал результативную передачу и стал одним из лучших игроков по версиям различных статистических порталов
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