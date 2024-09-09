Лунин определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры - источник

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим.

Как сообщает Bernabeu Digital, Андрей не будет подписывать новый контракт со «сливочными» и летом следующего года станет свободным агентом.

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Лунин желает продолжить карьеру в Англии. В первую очередь футболист будет рассматривать именно предложения из АПЛ.

Отметим, что в этом сезоне 25-летний вратарь прогнозируемо пока не сыграл ни одной минуты в официальных матчах.

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