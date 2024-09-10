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Челси ведет переговоры о строительстве нового стадиона

Лондонский клуб уже составил планы по переезду со Стэмфорд Бридж.
Вчера, 22:18
Стэмфорд Бридж / Getty Images
Стэмфорд Бридж / Getty Images

Челси провел переговоры о потенциальном строительстве нового стадиона в Эрлс Корт, сообщает The Guardian.

По информации источника, "синие" хотят построить новую арену, которая будет вмещать больше болельщиков, чем Стэмфорд Бридж (42 тысячи).

Были проведены переговоры с Transport for London (TfL), одним из партнеров, который присматривает за территорией Эрлс Корт, и застройщиком Delancey.

Лондонский клуб также рассматривает вариант с реконструкцией Стэмфорд Бридж, но у этого плана есть свои сложности из-за близости земли вокруг стадиона к линии метро.

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Челси необходимо будет подать заявку на покупку земли в Эрлс Корт, причем источник сообщил, что, по самым скромным оценкам, ее стоимость может составить около 500 миллионов фунтов.

Потенциальным препятствием для "пенсионеров" также может стать гражданская война между их совладельцами. Clearlake Capital, основной акционер, и Тодд Боэли поссорились и ищут способы выкупить акции друг друга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Стэмфорд Бридж

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