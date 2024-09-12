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Звезду Челси лишили права управлять автомобилем на полгода

Энцо Фернандес получил наказание за правонарушения.
Сегодня, 00:40
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишен на полгода водительского удостоверения.

Как сообщает Sky News, такой приговор был вынесен судом Лланелли в графстве Кармартеншир по итогам рассмотрения дела о двух нарушениях правил дорожного движения. 27 декабря прошлого года автомобиль Porsche Cayenne превысил скорость в Суонси, а 24 января 2024 года проехал на красный свет в Лланелли.

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Футболиста признали виновным в том, что он не предоставил информации о том, кто был за рулем его автомобиля. Закон же обязывает владельцев машин сообщать о водителе в случае соответствующего запроса. Что транспортным средством в обоих случаях управлял именно аргентинский хавбек, доказано не было.

В итоге Фернандеса лишили права управлять автомобилем, а также оштрафовали в общей сложности на 3020 фунтов (3576 евро). Сам футболист на рассмотрение дела в суд не явился.

Ранее сообщалось, что Фернандес извинился перед игроками Челси за расистскую песню.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

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