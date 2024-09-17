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Один из лидеров Арсенала стал звездой London Fashion Week

Посмотреть на то, как Деклан Райс выступает в роли модели на Эмирейтс, пришли другие представители футбола.
Сегодня, 00:13
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

В свободное от футбола время полузащитник Арсенала Деклан Райс решил сменить амплуа.

Англичанин вместо привычного для себя дела принял участие в London Fashion Week, который проходил на Эмирейтс.

Что более интересно, Райс присутствовал там в качестве модели.

Деклан Райс
Деклан Райс / Источник: Getty Images

Поддержать и понаблюдать за Райсом пришел его новый одноклубник Риккардо Калафиори.

Риккардо Калафиори
Риккардо Калафиори / Источник: Getty Images

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Но они были не единственными представителями футбола, которые оказались на мероприятии. К миру моды также приобщились центрбек Кристал Пэлас и сборной Англии Марк Геи, легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд и легенда Реала Гарет Бэйл.

Марк Геи
Марк Геи / Источник: Getty Images

Деклан Райс (слева) и Рио Фердинанд (справа)
Деклан Райс (слева) и Рио Фердинанд (справа) / Источник: Getty Images

Рио Фердинанд и Гарет Бэйл с женами
Рио Фердинанд и Гарет Бэйл с женами / Источник: Getty Images

Совсем скоро Райс и Калафиори вернутся на футбольное поле, ведь в четверг, 19 сентября, Арсеналу предстоит сыграть с Аталантой в рамках обновленной Лиги чемпионов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Деклан Райс

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