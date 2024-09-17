Один из лидеров Арсенала стал звездой London Fashion Week
В свободное от футбола время полузащитник Арсенала Деклан Райс решил сменить амплуа.
Англичанин вместо привычного для себя дела принял участие в London Fashion Week, который проходил на Эмирейтс.
Что более интересно, Райс присутствовал там в качестве модели.
Поддержать и понаблюдать за Райсом пришел его новый одноклубник Риккардо Калафиори.
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Но они были не единственными представителями футбола, которые оказались на мероприятии. К миру моды также приобщились центрбек Кристал Пэлас и сборной Англии Марк Геи, легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд и легенда Реала Гарет Бэйл.
Совсем скоро Райс и Калафиори вернутся на футбольное поле, ведь в четверг, 19 сентября, Арсеналу предстоит сыграть с Аталантой в рамках обновленной Лиги чемпионов.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей основной части Лиги чемпионов сезона-2024/25.
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