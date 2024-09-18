iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Арсенала оценил состояние травмированного капитана команды

Наставник "канониров" рассказал о повреждении Мартина Эдегора.
Вчера, 22:36
Микель Артета и Мартин Эдегор / Getty Images
Микель Артета и Мартин Эдегор / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился подробностями травмы капитана команды Мартина Эдегора.

По словам наставника "канониров", у норвежского полузащитника повреждение связки голеностопа, а сроки его восстановления остаются неизвестными.

Читай также: В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом

"Недавнее сканирование показало, что Эдегор получил определенное повреждение, особенно одной из связок голеностопного сустава. Это что-то серьезное, поэтому мы потеряем его на определенное время.

Сроки восстановления? Надеюсь, не месяцы, но давайте посмотрим", - цитирует Артету talkSPORT.

Напомним, что Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии и сообщалось, что он пропустит несколько недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон мартин эдегор

Статьи по теме

Один из лидеров Арсенала стал звездой London Fashion Week Один из лидеров Арсенала стал звездой London Fashion Week
Арсенал победил Тоттенхэм в не самом интересном северолондонском дерби Арсенал победил Тоттенхэм в не самом интересном северолондонском дерби
В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом
Травмированный Эдегор может принять участие в дерби против Тоттенхэма Травмированный Эдегор может принять участие в дерби против Тоттенхэма
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:10
"Результат, пожалуй, закономерный": Матвиенко рассказал, доволен ли Шахтер ничьей с Болоньей
Европа00:58
Наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:45
Лига чемпионов: ничьи Шахтера с Болоньей и Манчестер Сити с Интером, ПСЖ минимально обыграл Жирону
Лига Чемпионов00:29
Вингер Боруссии Дортмунд стал вторым самым молодым игроком с дублем в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов00:05
Боруссия Дортмунд дожала Брюгге, оформив разгром
Лига Чемпионов00:04
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Манчестер Сити и Интер сыграли в нулевую ничью
Лига Чемпионов23:59
Ошибка Гассаниги не позволила Жироне с Цыганковым удержать ничью в игре с ПСЖ
Лига Чемпионов23:42
Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей
Лига Чемпионов23:40
Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK