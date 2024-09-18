Тренер Арсенала оценил состояние травмированного капитана команды

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился подробностями травмы капитана команды Мартина Эдегора.

По словам наставника "канониров", у норвежского полузащитника повреждение связки голеностопа, а сроки его восстановления остаются неизвестными.

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"Недавнее сканирование показало, что Эдегор получил определенное повреждение, особенно одной из связок голеностопного сустава. Это что-то серьезное, поэтому мы потеряем его на определенное время.

Сроки восстановления? Надеюсь, не месяцы, но давайте посмотрим", - цитирует Артету talkSPORT.

Напомним, что Эдегор получил травму в матче за сборную Норвегии и сообщалось, что он пропустит несколько недель.

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