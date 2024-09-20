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Мудрик хочет покинуть Челси - источник

Михаил желает получать большую игровую практику.
Сегодня, 17:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик хочет совершить новый шаг в своей карьере.

Как сообщает Daily Express, украинец желает сменить клубную прописку. Причиной тому является отсутствие стабильного игрового времени в стане «синих».

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Издание не уточняет, хочет ли Михаил покинуть клуб на полноценной основе или желает он уйти в аренду.

В текущем сезоне Мудрик провел 4 матча, отдав 1 голевую передачу.

Ранее другой источник заявлял, что футболист хочет бороться за место в основе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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