Мудрик хочет покинуть Челси - источник

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик хочет совершить новый шаг в своей карьере.

Как сообщает Daily Express, украинец желает сменить клубную прописку. Причиной тому является отсутствие стабильного игрового времени в стане «синих».

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Издание не уточняет, хочет ли Михаил покинуть клуб на полноценной основе или желает он уйти в аренду.

В текущем сезоне Мудрик провел 4 матча, отдав 1 голевую передачу.

Ранее другой источник заявлял, что футболист хочет бороться за место в основе.

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