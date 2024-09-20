Игрок Шахтера назвал себя среди топ-3 футболистов мира на своей позиции
Игрок Шахтера Винисиус Тобиас дал интервью клубной пресс-службе, где в частности принял участие в небольшом блиц-опросе.
Бразилец назвал своего кумира в футболе.
"Моим примером для подражания является Александр-Арнольд. Прекрасный футболист с великолепными скиллами".
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Также Тобиас назвал тройку лучших правых защитников прямо сейчас и за всю историю футбола. Из действующих футболистов Винисиус отметил себя, а из легенд Дарио Срну.
"Тройка лучших правых защитников сейчас: Трент Александр-Арнольд, Винисиус Тобиас, Додо
Что касается игроков на этой позиции за всю историю футбола, то топ-3 будет выглядеть так: Кафу, Дани Алвес, Дарио Срна", - сказал футболист.
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